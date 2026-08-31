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Мировое обозрение

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От Santal 33 к ладану и мирре: зумеры нашли замену люксовой парфюмерии

От Santal 33 к ладану и мирре: зумеры нашли замену люксовой парфюмерии

Российские зумеры нашли новый способ выделиться: вместо раскрученных люксовых ароматов они всё чаще выбирают масляные духи, которые продаются в церковных лавках и при мечетях.

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