Росгвардия выявила в Коми случаи нарушения правил оборота оружия

За последнюю неделю в Коми выявлены четыре правонарушения в области оборота оружия. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по республике зафиксировали нарушения и изъяли восемь единиц охотничьего оружия.
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