Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:3).
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