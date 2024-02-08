Премьер Израиля Нетаньяху отверг трехэтапный план прекращения огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, которые прописали в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа.
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