Американец Мартиндейл: Встреча Трампа с Зеленским показала, что Киев проиграет Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского показала, что война окончена и Киев проиграет.
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