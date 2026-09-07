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Более 4,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках

Более 4,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках

В Подмосковье продолжается акция «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные профилактические обследования прошли в 11 парках региона, в том числе в Долгопрудном, Воскресенске, Люберцах, Красногорске и Коломне.

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