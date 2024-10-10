Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    Он теперь народный и, ему далеко до народаПевец Шаман не пе...
  • Влад Владимиров
    А, ведь, она могла бы там продолжать, блин, тихо мирно варить на завтрак Шацу его кашку... Но норов переиграл разум ...Татьяна Лазарева ...
  • Влад Владимиров
    А, ведь, она могла бы там продолжать, блин, тихо мирно варить на завтрак Шацу его кашку... Но норов переиграл разум ...ТАСС: Татьяну Лаз...

«Не отдает 140 млн»: Финкельштейн об отмененном концерте рок-музыканта Шнурова

«Не отдает 140 млн»: Финкельштейн об отмененном концерте рок-музыканта Шнурова

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил в пресс-центре НСН, что Сергея Шнуров манипулирует общественностью и давит на жалость, чтобы не возвращать многомиллионный гонорар за отмененный концерт в 2023 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх