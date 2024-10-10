«Не отдает 140 млн»: Финкельштейн об отмененном концерте рок-музыканта Шнурова

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил в пресс-центре НСН, что Сергея Шнуров манипулирует общественностью и давит на жалость, чтобы не возвращать многомиллионный гонорар за отмененный концерт в 2023 году.
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