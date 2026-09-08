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Бессент: европейцы не хотят взаимодействовать по Украине, посредником должны быть США

Бессент: европейцы не хотят взаимодействовать по Украине, посредником должны быть США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны не проявляют готовности к конструктивному взаимодействию по украинскому урегулированию, и поэтому Вашингтон должен взять на себя роль главного посредника в переговорном процессе.

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