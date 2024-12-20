Татьяна Ким не смогла взыскать 37 млрд рублей с экс-супруга

Владислав Бакальчук владеет 1% акций компании ООО «Вайлдберриз».Компания ООО «ВБ Девелопмент» и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким не смогли добиться от ее бывшего мужа Владислава Бакальчука выплаты значительной суммы.
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