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Царьград

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В Питере мошенники обнесли квартиру режиссёра Фурманова. Пропали миллионы рублей и драгоценности

В Питере мошенники обнесли квартиру режиссёра Фурманова. Пропали миллионы рублей и драгоценности

Квартира умершего режиссёра Рудольфа Фурманова была обкрадена в Санкт-Петербурге. Из неё вынесли ценностей на 150 миллионов рублей.

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