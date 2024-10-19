Сперматозоид и яйцеклетка соединяются словно ключ и замок — открытие

Механизм, когда сперматозоид и яйцеклетка сливаются воедино, долгое время оставался загадкой. Новое исследование от ученых из Австрии предоставляет интригующие подсказки, показывая, что процесс оплодотворения работает у всех животных, от рыб до человека, как замок и ключ, сообщает Научно-исследовательский институт молекулярной патологии Австрии.