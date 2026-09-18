Инвестпрограмма «Россетей» достигнет 1 трлн рублей

Группа «Россети» по итогам 2026 года рассчитывает увеличить инвестиционную программу примерно до 1 трлн рублей, сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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