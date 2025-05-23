Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Группу солдат ВСУ удалось застать врасплох при освобождении Вольного Поля в ДНР

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Российские штурмовики при освобождении Вольного Поля в ДНР застали врасплох и уничтожили на одном из опорных пунктов группу военнослужащих Вооруженных сил Украины из-за их слабой подготовки к ближнему бою.

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