Группу солдат ВСУ удалось застать врасплох при освобождении Вольного Поля в ДНР

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Российские штурмовики при освобождении Вольного Поля в ДНР застали врасплох и уничтожили на одном из опорных пунктов группу военнослужащих Вооруженных сил Украины из-за их слабой подготовки к ближнему бою.
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