Сын Алдонина сменил школу из-за травли: новая драма в семье больного футболиста

Для семьи Евгения Алдонина последние месяцы оказались непростыми сразу по нескольким причинам. Пока сам бывший футболист проходит лечение, его супруга Ольга Алдонина рассказала о другом тяжелом испытании: сына пришлось перевести в другую школу после того, как, по ее словам, ребенок столкнулся с тем, что она назвала «учительским буллингом».