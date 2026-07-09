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Сын Алдонина сменил школу из-за травли: новая драма в семье больного футболиста

Для семьи Евгения Алдонина последние месяцы оказались непростыми сразу по нескольким причинам. Пока сам бывший футболист проходит лечение, его супруга Ольга Алдонина рассказала о другом тяжелом испытании: сына пришлось перевести в другую школу после того, как, по ее словам, ребенок столкнулся с тем, что она назвала «учительским буллингом».

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