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Решил сжечь свой паспорт на тусовке: вот что было дальше

Решил сжечь свой паспорт на тусовке: вот что было дальше

Avia.pro - СМИ Цена минутного внимания В одном из заведений Челябинска произошла ситуация, которая наглядно показывает, как легкомыслие может обернуться серьезными проблемами.

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Комментарии
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Андрей
лишить гражданства!
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4 н.
Наталия
Пир во время чумы? Какие же придурки &quot;отдыхают&quot;, если можно это назвать отдыхом, в подобных заведениях! Целые 2 поколения уже пострадали. Западные либералы и глобалисты могут торжествовать.
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4 н.
Владимир Елкин
Только идиоты жгут свои документы! А почему эта молодежь ещё не в действующей армии? Там быстро умнеют!
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4 н.