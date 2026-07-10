Avia.pro - СМИ Цена минутного внимания В одном из заведений Челябинска произошла ситуация, которая наглядно показывает, как легкомыслие может обернуться серьезными проблемами.
Решил сжечь свой паспорт на тусовке: вот что было дальше
Комментарии
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Андрей
лишить гражданства!
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4 н.
Наталия
Пир во время чумы? Какие же придурки "отдыхают", если можно это назвать отдыхом, в подобных заведениях! Целые 2 поколения уже пострадали. Западные либералы и глобалисты могут торжествовать.
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4 н.
Владимир Елкин
Только идиоты жгут свои документы! А почему эта молодежь ещё не в действующей армии? Там быстро умнеют!
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4 н.
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