Чемпионат России. Стыковые матчи. «Урал» сыграет с «Ахматом», «Сочи» против «Пари НН»

«Сочи» сыграет дома с «Пари НН». Чемпионат России Стыковые матчи Первые матчи Урал – Ахмат Дата проведения 28 мая, 17:00, «Central Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Сочи – Пари НН Дата проведения 28 мая, 19:30, «Олимпийский стадион Фишт» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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