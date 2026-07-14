Иероним Уборевич: за что расстреляли наставника маршала Жукова

«Он был удивительным человеком крупных дарований… Думаю, что в военной среде не каждое десятилетие рождаются такие крупные, талантливые личности», — писал о командарме Иерониме Уборевиче генерал-полковник А.
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