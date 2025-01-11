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Shot: БПЛА влетел в жилую пятиэтажку в Котовске Тамбовской области

Shot: БПЛА влетел в жилую пятиэтажку в Котовске Тамбовской области

БПЛА влетел в жилую пятиэтажку в городе Котовск Тамбовской области. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает канал Shot.

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