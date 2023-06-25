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«Вашингтон» может переехать в Северную Вирджинию. Владельцы начали переговоры с властями

«Вашингтон» может переехать в другой штат. Владельцы «Кэпиталс» и «Уизардс» ведут переговоры с властями штата Вирджиния о переезде команды в Северную Вирджинию, передает Washington Post.

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