С помощью кассетных боеприпасов ВСУ минируют освобождённую часть Херсонской области

Боеприпасы раскрываются в воздухе, рассыпая мины и взрывчатку на огромной площади.Власти Херсонской области сообщают, что украинские боевики применяют кассетные боеприпасы для минирования освобождённой части региона.
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