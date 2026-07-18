Комментарий к Обзору ВС РФ о предоставлении публичных земельных участков для целей строительства (пп. 4, 5, 12, 14)

Часть 1 комментария см. по ссылке.Во второй части я прокомментирую наиболее спорные разъяснения Обзора ВС РФ о предоставлении публичных земельных участков для целей строительства, а также разъяснения, правовые последствия которых неочевидны и требуют дополнительного толкования и погружения в правовой материал (за исключением первых трех, которые разобраны в первой части).