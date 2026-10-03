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СахПресс

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Мэр Любчинов: поиски мальчика в Холмске возобновили утром 4 октября

Мэр Любчинов: поиски мальчика в Холмске возобновили утром 4 октября

Поисковая операция в Холмске продолжается. В воскресенье, 4 октября, водолазы вновь обследуют акваторию порта, где 29 сентября волной смыло 13-летнего мальчика.

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