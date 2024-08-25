Хитрости, которые мотивируют вас начать заниматься спортом

Пытаетесь привести себя форму, но битва с ленью проходит с переменным успехом? Если вам не хватает мотивации для занятий спортом, пора применить парочку хитростей, подкреплённых научными доказательствами.
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