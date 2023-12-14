АМАРАНТ "Ибо неча" Укровыходцы-спонсоры B C У владели в РФ рядом предприятий, выпускающих компоненты самолетов, вертолетов и Б M П.
Наши отобрали у "соседей" целый военхолдинг
Комментарии
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Алексей Камышов
По всей стране нужно провести тотальную проверку ВСЕХ отраслевых предприятий на предмет истинных владельцев и запретить полностью "офшоризацию" за границей.
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2 час.
Евгений Сорокин
Сколько лет ФСБ и т.п сопли жевали... Это вам не КГБ СССР...
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1 час.
николай николай
Вернуть НКВД .
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44 мин.
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