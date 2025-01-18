Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Главном храме ВС РФ состоялись молебен и крещенские купания

В Главном храме ВС РФ состоялись молебен и крещенские купания

В Главном храме ВС РФ в Кубинке начались мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Ключарь собора протоиерей Александр Солдатенков провел крещенский молебен, ему помогали клирики храма и военное духовенство.

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