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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириос – Беккеру: «Я один из немногих, кто привел миллионы новых поклонников и помог всем зарабатывать больше»

Вчера тот сказал, что австралиец обязан уважать игроков прошлого – потому что они популяризовали теннис, что позволяет ему «год не играть и все равно зарабатывать».

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