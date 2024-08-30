В Смоленске новый начальник Госжилинспекции

Соответствующее распоряжение губернатора появилось на сайте правительства региона. Согласно документу от 23 августа текущего года, Алексея Альферовича назначили начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Смоленской области.
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