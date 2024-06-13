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Успеть за один день, или золотой маршрут вокруг Новгородского кремля

Успеть за один день, или золотой маршрут вокруг Новгородского кремля

Великий Новгород город с богатой историей, здесь на каждом шагу памятники архитектуры и истории. Рассказываем, что посмотреть в одном из самых древних городов России и его окрестностях за один день❓ Золотой маршрут по новгородским достопримечательностям: Хутынский монастырь ➛ Юрьев монастырь ➛ Витославлицы ➛ Новгородский Кремль ➛ Ярославово Дворище.

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