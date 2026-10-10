Крупко: намолот рапса в Гомельской области вырос вдвое — до 144 тыс. т

Гомельская область завершила уборку рапса с суммарным намолотом более 144 тыс. т, что вдвое превышает прошлогодний показатель без увеличения посевных площадей.
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