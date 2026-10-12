«Нобелевку» по экономике присудили за модели стабилизации

Ученые из США Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год.
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