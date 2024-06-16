Террористы тщательно готовили захват заложников в СИЗО Ростова

Все участники захвата заложников содержались в разных камерах.фото: vk.com/nakgov--> Преступников, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, могли координировать извне, сообщили в правоохранительных органах.
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