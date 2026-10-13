Четырёх преемников Зеленского слил Запад. А кто пятый? Царёв напомнил о нём

Американский журнал Newsweek опубликовал список из четырех ключевых политиков, которые могут сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.
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