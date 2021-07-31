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Депутат Верховной рады Украины Волынец предрек рост цен на ЖКХ на 70 процентов

Депутат Верховной рады Украины Волынец предрек рост цен на ЖКХ на 70 процентов

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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