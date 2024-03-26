Завербовали? Школьник пытался поджечь железно-дорожные пути в Петербурге

По данным SHOT, Тарас, 14-летний учащийся петербургской школы, поджег релейный шкаф возле железнодорожных путей в Выборгском районе, рядом со станцией Удельная, совершая это совместно с Михаилом, 20-летним компаньоном.
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