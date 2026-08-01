НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

Трамп показал зависимость Украины от американских кредитов – Мирошник

Трамп показал зависимость Украины от американских кредитов – Мирошник

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сказал, что заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможности получения Вашингтоном редкоземельных металлов с Киева свидетельствуют о зависимости Украины от американских кредитов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии