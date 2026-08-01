Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сказал, что заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможности получения Вашингтоном редкоземельных металлов с Киева свидетельствуют о зависимости Украины от американских кредитов.
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