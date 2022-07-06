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Гость на свадьбе так увлекся алкоголем и танцами, что устроил пожар

Гость на свадьбе так увлекся алкоголем и танцами, что устроил пожар

Пьяному море по колено.На свадьбах случается всякое. Даже пожары по вине слишком нетрезвых гостей. Одно такое свадебное возгорание устроил мужчина по имени Грэг, который пришел на свадьбу к своим друзьям и слишком увлекся спиртными напитками.

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