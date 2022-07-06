Гость на свадьбе так увлекся алкоголем и танцами, что устроил пожар

Пьяному море по колено.На свадьбах случается всякое. Даже пожары по вине слишком нетрезвых гостей. Одно такое свадебное возгорание устроил мужчина по имени Грэг, который пришел на свадьбу к своим друзьям и слишком увлекся спиртными напитками.
Пьяному море по колено.На свадьбах случается всякое. Даже пожары по вине слишком нетрезвых гостей. Одно такое свадебное возгорание устроил мужчина по имени Грэг, который пришел на свадьбу к своим друзьям и слишком увлекся спиртными напитками.
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