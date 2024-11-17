Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Шольц хочет сдаться?

Шольц хочет сдаться?

Нет, ну а что?Мы же верим в силу России, правда?Возможно, и до недружественных стран Запада стало, наконец, доходить, что победить эту страну невозможно! Протокольным заявлениям о переговорах я бы не очень доверял.

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Комментарии
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Балу -
Странно, что он не потребовал вернуть на родинку подбитые российскими войсками &quot;леопарды&quot; и прочую германскую хрень, которую шольц отправляет жидобандеровцам...
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Семен Демин
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