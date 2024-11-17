Нет, ну а что?Мы же верим в силу России, правда?Возможно, и до недружественных стран Запада стало, наконец, доходить, что победить эту страну невозможно! Протокольным заявлениям о переговорах я бы не очень доверял.
Шольц хочет сдаться?
Комментарии
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Балу -
Странно, что он не потребовал вернуть на родинку подбитые российскими войсками "леопарды" и прочую германскую хрень, которую шольц отправляет жидобандеровцам...
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3 час.
Семен Демин
Если политик всегда делает то, что говорит, то это плохой политик. Внешняя торговля РФ сосредоточена в руках олигархов. Поэтому средства, вырученные от продажи за бугор сырья, не пойдут на пользу стране и народу.
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1 час.
Галина Смирнова
Попытка вести сепаратные переговоры с противником за спиной своих белых хозяев - Байдена и Зеленского?
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43 мин.
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