Matt Rourke/AP/TASS Евросоюз отказался предоставлять Украине новые пакеты финансовой помощи или партии вооружений, включая ракеты для систем ПВО.
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