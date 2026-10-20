Рубио: Трамп не вредит Украине – его раздражают застопорившиеся переговоры Глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что утверждения, что Трамп намеренно предпринимает действия во вред Украине, являются несправедливыми и не соответствуют действительности.