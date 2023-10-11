Россиян предупредили о главном недостатке самых популярных смартфонов

Назван основной недостаток смартфонов-книжек с гибким экраном, сообщает «Прайм». © ТАСС Как заявил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, они все большие набирают популярность в России из-за необычного дизайна.
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