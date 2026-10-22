В Перми собственник выставил на продажу за 18,8 млн рублей помещения на Комсомольском проспекте, 20, которые сейчас арендует магазин Ecco.
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