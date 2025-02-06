Смоленский завод откроет новый производственный корпус

Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции почти до 2 млн штук в год. Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, компания «Промактив» выпускает элементы безопасности кровли и систем ее вентиляции: снегозадержатели, ограждения, мостики переходные, фасадные лестницы.
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