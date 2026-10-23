Бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Сергей Мальков, обвиняемый в растрате служебного топлива, вернулся в следственный изолятор после нарушения условий домашнего ареста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия планирует ...
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым