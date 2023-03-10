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Тренер Украины Ротань: «Мудрик будет гасить критику за цену голами. Но лучше бы он попал в «Арсенал»

Тренер Украины Ротань: «Мудрик будет гасить критику за цену голами. Но лучше бы он попал в «Арсенал»

Тренер сборной Украины считает, что Михаил Мудрик погасит критику голами за «Челси». Лондонский клуб купил вингера за 70+30 млн евро.

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