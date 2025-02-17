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Маск сообщил о наличии 300-летних «вампиров» в системе соцобеспечения США

Маск сообщил о наличии 300-летних «вампиров» в системе соцобеспечения США

Американский бизнесмен и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на наличие в базе данных службы соцобеспечения страны миллионов лиц, возраст которых составляет от 120 до 369 лет.

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