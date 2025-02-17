Маск сообщил о наличии 300-летних «вампиров» в системе соцобеспечения США

Американский бизнесмен и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на наличие в базе данных службы соцобеспечения страны миллионов лиц, возраст которых составляет от 120 до 369 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии