Вячеслав Макаров дал наказ будущим депутатам петербургского парламента

Следующему созыву Заксобрания Санкт-Петербурга следует бережно хранить наследие предшественников и помнить, что депутаты должны быть «самой мощной точкой опоры для простого петербуржца», считает спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
Следующему созыву Заксобрания Санкт-Петербурга следует бережно хранить наследие предшественников и помнить, что депутаты должны быть «самой мощной точкой опоры для простого петербуржца», считает спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
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