Вячеслав Макаров дал наказ будущим депутатам петербургского парламента

Следующему созыву За­ксобрания Санкт-Пете­рбурга следует береж­но хранить наследие предшественников и помнить, что депутаты должны быть «самой мощной точкой опоры для простого петербу­ржца», считает спикер городского парламе­нта Вячеслав Макаров.