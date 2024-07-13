Большинство опрошенных забайкальцев хотят вернуться в СССР

Большая часть опрошенных забайкальцев хотели бы вернуться в Советский Союз.Тема опроса была следующая: «Вы бы хотели вернуться в Советский Союз?» Голоса распределились так:- Да (65%)- Нет (35%)Всего в опросе участвовали 909 человек.
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