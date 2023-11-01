"Гордость за людей". Что думают о "Народном знаке качества" представители власти

Алтайские руководители, курирующие сферу бизнеса, поддерживают проект и призывают голосовать Рассказать жителям Алтайского края о бизнесе, где забота о потребителе превыше всего, "подсветить" перспективные компании и способствовать усилению здоровой конкуренции предприятий – это все о премии "Народный знак качества".