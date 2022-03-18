Саддик Бей: «Во время выездных матчей мне нравится думать, что я злодей. Это идет от любви к Джокеру»

Форвард «Детройта» Саддик Бей рассказал о дополнительной мотивации, которая помогает ему во время выездных матчей.

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