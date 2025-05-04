Financial Times написала о выгоде перемирия без признания Крыма

Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.
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